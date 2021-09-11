Москва
Ищу партнера по тренировкам (единоборства)
активный отдых
Ищу с кем позаниматься. У самого опыт небольшой, только втягиваюсь, но ищу человека с опытом. СЗАО
От пользователя @paradoxus
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