Ищу с кем позаниматься. У самого опыт небольшой, только втягиваюсь, но ищу человека с опытом. СЗАО

От пользователя @paradoxus

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