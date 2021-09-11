Москва
Ищу партнера по тренировкам (единоборства)

фото пользователя paradoxus
активный отдых

Ищу с кем позаниматься. У самого опыт небольшой, только втягиваюсь, но ищу человека с опытом. СЗАО

От пользователя @paradoxus

3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя AnastasiaV
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Найти подруг🌹и друзей⭐️

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

маленькое фото пользователя Alexandr89
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Liza_B
Москва → Другое

Прогуляться по Ботаническому саду)

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!