ищу парня или интернет друга(он без друзей и девушки)

От пользователя @ikedamona

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Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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