Москва
ищу парня который любит фидеризм пишите в вк:Надежда Лапина

фото пользователя ikedamona
прогуляться, перекусить

ищу парня или интернет друга(он без друзей и девушки)

От пользователя @ikedamona

1 участник
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