пообщаться

От пользователя @Love13

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Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

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