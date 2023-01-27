прогуляться, перекусить

От пользователя @Karina25

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Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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