пообщаться

От пользователя @Elenka_200

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Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

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