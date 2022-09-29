>TTS, браузерные настолки mempolice, Jackbox. >После игры люблю устраивать киновечер: вместе набрасываем вариантов фильмов/мультиков и рулеткой выбирается победитель. >Постоянные темы для обсуждений : сплетни, скандалы, расследования ;)

От пользователя @Milk

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