Москва
ищу новых людей в стаю дискорд 🐺🤝🏻🐺

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собрать компанию

>TTS, браузерные настолки mempolice, Jackbox.
>После игры люблю устраивать киновечер: вместе набрасываем вариантов фильмов/мультиков и рулеткой выбирается победитель.
>Постоянные темы для обсуждений : сплетни, скандалы, расследования ;)

От пользователя @Milk

5 участников
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