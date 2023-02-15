собрать компанию

От пользователя @Alba0306

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Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Ищу компанию и друзей 33+

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

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