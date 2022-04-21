прогуляться, перекусить

От пользователя @Nastushka

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Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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