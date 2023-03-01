прогуляться, перекусить

Ищу компанию для физических активностей на свежем воздухе или других возможных вариантов, вместе веселее)

Переехала недавно, все мои живут в центре Москвы, не хватает иногда просто выйти и встретиться с хорошим человеком через 5 минут, а не час.

Работаю в сфере образования - дистанционно, что позваляет располагать временем.

Можем выбираться вместе в Москву, по ней я гулять люблю ещё больше, но страшно возвращаться домой так поздно.

Если живешь рядом с Гренадой - это судьба 😅