Москва
Ищу новые знакомства для активного отдыха рядом с метро Котельники
Ищу компанию для физических активностей на свежем воздухе или других возможных вариантов, вместе веселее)
Переехала недавно, все мои живут в центре Москвы, не хватает иногда просто выйти и встретиться с хорошим человеком через 5 минут, а не час.
Работаю в сфере образования - дистанционно, что позваляет располагать временем.
Можем выбираться вместе в Москву, по ней я гулять люблю ещё больше, но страшно возвращаться домой так поздно.
Если живешь рядом с Гренадой - это судьба 😅
От пользователя @Aleksandra
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