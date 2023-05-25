пообщаться

От пользователя @ZaurD

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Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

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