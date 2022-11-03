активный отдых

От пользователя @Nastyucha

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Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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