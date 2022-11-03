Москва
Ищу нормальных друзей от 24-25
активный отдых
От пользователя @Nastyucha
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Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Кино , прогулка 😌
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
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Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
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Обсудить историю из жизни
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Погулять на ВДНХ
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