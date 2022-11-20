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От пользователя @TaisSissoko

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Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Найти подругу/друга для дружбы

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

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