Потом время покажет

От пользователя @Kyza2022

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Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

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