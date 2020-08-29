Москва
Ищу мотиватора

фото пользователя Asya.a
прогуляться, перекусить

Ленивый кусок хлебушка ходит в спорт зал в свободное время, но все же иногда нужно чтобы кто то заставил его встать вообще с кровати.
Также хочу сбросить вес, если Вам нужна компания, давайте вместе.

От пользователя @Asya.a

6 участников
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