Набор в гильдию, есть дискорд, общаемся, фанимся). Если ты из мск планируем даже сходки)

От пользователя @AlexProblem

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