Москва
Ищу людей в WildRift (мобильная Лига Легенд)
собрать компанию
Набор в гильдию, есть дискорд, общаемся, фанимся). Если ты из мск планируем даже сходки)
От пользователя @AlexProblem
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
Москва → Другое
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Общение, друзей.
Москва → Другое
Ищу тебя, подруга💥
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!