⬅️ Посмотреть ещё события в городе Москва

Москва
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

фото пользователя Mechta431
прогуляться, перекусить

Пока только пообщаться, потому что мой график работы на данный момент оставляет желать лучшего 😅😅как только у меня появятся выходные и мы " подружимся" по переписке, я буду рада встрече в живую🤗

Посмотреть профиль @Mechta431
маленькое фото пользователя Nike333
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Chi_tinka
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя VladimirVL
маленькое фото пользователя Tima1997
маленькое фото пользователя KseniaR
маленькое фото пользователя Remaris
маленькое фото пользователя Lyubov_92
маленькое фото пользователя Siniyjo
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя DavidH
маленькое фото пользователя Milosruss
маленькое фото пользователя Kate28
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя Vika_di
маленькое фото пользователя Olush
маленькое фото пользователя Rail
маленькое фото пользователя Aleks38
21 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя TMiss

Москва → пообщаться

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 105 участников

маленькое фото пользователя Katusha.aaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Alinakudryash

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Vica

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → пообщаться

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Откликнулся 51 участник

маленькое фото пользователя Iness

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя livi

Москва → пообщаться

Ищу подружку 💕

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Anita14

Москва → пообщаться

Я за душевные разговорчики

Откликнулось 76 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Polly98

Москва → собрать компанию

Для пятничных и субботних баров

Откликнулось 56 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!