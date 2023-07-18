Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

Пока только пообщаться, потому что мой график работы на данный момент оставляет желать лучшего 😅😅как только у меня появятся выходные и мы " подружимся" по переписке, я буду рада встрече в живую🤗

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