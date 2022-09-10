Найти друзей, сходить на мероприятие, в кафе или клуб, хорошо провести время)

От пользователя @Lauri

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Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

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