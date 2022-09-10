Москва
Ищу лёгких на подъем
собрать компанию
Найти друзей, сходить на мероприятие, в кафе или клуб, хорошо провести время)
От пользователя @Lauri
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