Можем пообщаться, погулять/посидеть в кафе/пойти кино☀️ Формат обсудим, исходя из общих интересов😊

От пользователя @Alina13

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Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

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