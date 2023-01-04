Москва
Ищу компаньонок/подруг🌷
прогуляться, перекусить
Можем пообщаться, погулять/посидеть в кафе/пойти кино☀️
Можем пообщаться, погулять/посидеть в кафе/пойти кино☀️
Формат обсудим, исходя из общих интересов😊
От пользователя @Alina13
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
Устроить так называемую пижамную вечеринку
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Москва → Другое
Бунинские луга
Москва → Другое
Фотопрогулка 📸
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Москва → Другое
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!