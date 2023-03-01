Можем пообщаться, погулять/посидеть в кафе/пойти кино☀️ Формат обсудим, исходя из общих интересов😊

От пользователя @Alina13

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Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

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