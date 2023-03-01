Москва
Ищу компаньонок/подруг🌷

фото пользователя Alina13
прогуляться, перекусить

Можем пообщаться, погулять/посидеть в кафе/пойти кино☀️

Формат обсудим, исходя из общих интересов😊

От пользователя @Alina13

5 участников
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