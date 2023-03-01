Москва
Ищу компаньонок/подруг🌷
прогуляться, перекусить
Можем пообщаться, погулять/посидеть в кафе/пойти кино☀️
Можем пообщаться, погулять/посидеть в кафе/пойти кино☀️
Формат обсудим, исходя из общих интересов😊
От пользователя @Alina13
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