Москва
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Если тебе тоже наскучило бегать одному (одной), присоединяйся)
Я не профи, бегаю не очень долго и не очень быстро))
В будние дни бегаю по вечерам, в выходные как вздумается
От пользователя @Slowmo
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Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Пообщаться
За любой движ
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Погулять, посидеть где-нибудь
Бесплатная съёмка и поход в кафе
Давай обсудим мечты?😌
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