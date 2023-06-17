Если тебе тоже наскучило бегать одному (одной), присоединяйся) Я не профи, бегаю не очень долго и не очень быстро)) В будние дни бегаю по вечерам, в выходные как вздумается

От пользователя @Slowmo

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