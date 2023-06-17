Москва
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

фото пользователя Slowmo
активный отдых

Если тебе тоже наскучило бегать одному (одной), присоединяйся)
Я не профи, бегаю не очень долго и не очень быстро))
В будние дни бегаю по вечерам, в выходные как вздумается

От пользователя @Slowmo

11 участников
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