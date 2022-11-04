Москва
Ищу компанию в Питере с 12 по 16 мая
прогуляться, перекусить
С удовольствием пообщаюсь с интересными людьми, прогуляюсь по прекрасному Петербургу (люблю ходить, выдерживаю долгие прогулки), угощу кофе при желании 🙂
От пользователя @Anette1447
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