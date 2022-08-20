Москва
Ищу компанию толстеньких, чтобы стать компанией не толстеньких.

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Зал в Сити, Крымская, Гагаринский. Очень хочется товарищей для мотивации друг друга и просто толпой не страшно. )))

От пользователя @TatyanaL

1 участник
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