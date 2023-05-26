Москва
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

фото пользователя Iri_mas
прогуляться, перекусить

Можно выпить бокальчик просекко , пойти на стендап или на экскурсию, пофотографироваться, если найдем красивую локацию :)

От пользователя @Iri_mas

11 участников
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