Москва
Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.
прогуляться, перекусить
Девушка уже есть, поэтому девушек просьба не писать
От пользователя @Tema
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