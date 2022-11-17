Москва
Ищу компанию и друзей 33+

фото пользователя Tanushka
прогуляться, перекусить

прогуляться, перекусить, сходить на стендап. В общем -то куда всё равно, главное легкое , приятное общение, без заморочек)

От пользователя @Tanushka

10 участников
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