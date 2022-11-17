Москва
Ищу компанию и друзей 33+
прогуляться, перекусить
прогуляться, перекусить, сходить на стендап. В общем -то куда всё равно, главное легкое , приятное общение, без заморочек)
От пользователя @Tanushka
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
поболтать, обсудить что угодно
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Ищу друзей/подруг
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
Москва → Другое
Найти друга )
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
Ищу новых знакомых)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!