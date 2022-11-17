прогуляться, перекусить, сходить на стендап. В общем -то куда всё равно, главное легкое , приятное общение, без заморочек)

От пользователя @Tanushka

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