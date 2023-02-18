Москва
Ищу компанию для утренних разминок.

фото пользователя Nathalie
активный отдых

Хотела бы по утрам делать разминку на полчаса (до 9 утра) где-то рядом с домом (парк Северное Тушино, Братцево) ищу компанию, бегать не могу.

От пользователя @Nathalie

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