Москва
Ищу компанию для утренних разминок.
активный отдых
Хотела бы по утрам делать разминку на полчаса (до 9 утра) где-то рядом с домом (парк Северное Тушино, Братцево) ищу компанию, бегать не могу.
От пользователя @Nathalie
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Москва → Другое
Погулять по городу
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!