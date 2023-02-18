Хотела бы по утрам делать разминку на полчаса (до 9 утра) где-то рядом с домом (парк Северное Тушино, Братцево) ищу компанию, бегать не могу.

От пользователя @Nathalie

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Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

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