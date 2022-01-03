Москва
Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть
прогуляться, перекусить
Весело провести время познакомится
От пользователя @Nataliya
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Сочи
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Москва → Другое
Сыграть каточку в доту🧸
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
Ищу друзей/подруг
Москва → Другое
Активный отдых
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Хочешь найти новых друзей в городе Сочи?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Сочи, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!