Москва
Ищу компанию для общения
собрать компанию
Переписка, посещение мероприятий, прогулки, активный отдых, просмотр чего-нибудь интересного. Пол и возраст второстепенны, мои интересы в профиле
От пользователя @almarina
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