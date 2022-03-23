Москва
Ищу компанию для культурного отдыха в выходные
Музеи, парки, экскурсии, поездки или полеты в другие города. Подругу-единомышленницу, легкую на подъем) желательно ровесницу, позитивную, веселую, с адекватным мышлением. Мне 46
От пользователя @NataLi244
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Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
погулять, познакомиться
Общения простое
Хочу погулять и в бар
Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Устроить так называемую пижамную вечеринку
В кино, кафе, музей, прогулка.
Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))
Какую породу кошки посоветуете завести?
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
пить кофе и фоткаться)
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