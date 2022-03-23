Музеи, парки, экскурсии, поездки или полеты в другие города. Подругу-единомышленницу, легкую на подъем) желательно ровесницу, позитивную, веселую, с адекватным мышлением. Мне 46

От пользователя @NataLi244

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Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

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