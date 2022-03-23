Москва
Ищу компанию для культурного отдыха в выходные

фото пользователя NataLi244
прогуляться, перекусить

Музеи, парки, экскурсии, поездки или полеты в другие города. Подругу-единомышленницу, легкую на подъем) желательно ровесницу, позитивную, веселую, с адекватным мышлением. Мне 46

От пользователя @NataLi244

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