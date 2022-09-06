Москва
Ищу компанию девочек, устроить девичник в Москва сити🔥
Девочки привет) весело провести время, душевно поболтать, полюбоваться красивым видом, вкусняшки какие-то купить. Много не пью, но можем😅Можем компашку создать до 5 человек) Предложение актуально до воскресенья)
От пользователя @Iana02
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