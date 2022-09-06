Девочки привет) весело провести время, душевно поболтать, полюбоваться красивым видом, вкусняшки какие-то купить. Много не пью, но можем😅Можем компашку создать до 5 человек) Предложение актуально до воскресенья)

От пользователя @Iana02

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!