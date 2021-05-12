Москва
Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊
В пятницу будет проходить мастер-класс по эфирным маслам, можно будет понюхать эфирные масла терапевтического класса, пообщаться)) А вообще буду Рада погулять, попить чаёк и пообщаться с близкими по духу 😊
От пользователя @Dari.Svet
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