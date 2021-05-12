Москва
Ищу компанию чтобы сходить на арома-девичник🌺😊

фото пользователя Dari.Svet
прогуляться, перекусить

В пятницу будет проходить мастер-класс по эфирным маслам, можно будет понюхать эфирные масла терапевтического класса, пообщаться)) А вообще буду Рада погулять, попить чаёк и пообщаться с близкими по духу 😊

От пользователя @Dari.Svet

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Rambo356
Москва → Другое

На выставку, погулять

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Irisha83
Москва → Другое

Прогулка, танцы

маленькое фото пользователя Vicroriya
Москва → Другое

Кино , прогулка 😌

маленькое фото пользователя KseniaV
Москва → Другое

Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя Nastya_lis
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Escapistka
Москва → Другое

В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!