В пятницу будет проходить мастер-класс по эфирным маслам, можно будет понюхать эфирные масла терапевтического класса, пообщаться)) А вообще буду Рада погулять, попить чаёк и пообщаться с близкими по духу 😊

От пользователя @Dari.Svet

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