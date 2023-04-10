Москва
Ищу классного парня-фотографа, готово на смелый фотосет (ТФП)
другое
Прекрасно отношусь к фотографиням, просто будет проще наладить коннект на подобной съемке с парнем)
От пользователя @egork02
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