Собираюсь приехать в Москву, поэтому хотела бы вначале пообщаться с людьми, чтобы найти человека, которого захочется увидеть и лично и пообщаться уже вживую. На данном этапе рассматриваю только само общение, в дальнейшем будет видно.

От пользователя @Lera_5

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Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

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