Москва
Ищу интересных людей для переписки и увидеться, если интерес обоюден
Собираюсь приехать в Москву, поэтому хотела бы вначале пообщаться с людьми, чтобы найти человека, которого захочется увидеть и лично и пообщаться уже вживую. На данном этапе рассматриваю только само общение, в дальнейшем будет видно.
От пользователя @Lera_5
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