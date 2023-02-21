Москва
Ищу интересных людей для переписки и увидеться, если интерес обоюден

фото пользователя Lera_5
другое

Собираюсь приехать в Москву, поэтому хотела бы вначале пообщаться с людьми, чтобы найти человека, которого захочется увидеть и лично и пообщаться уже вживую. На данном этапе рассматриваю только само общение, в дальнейшем будет видно.

От пользователя @Lera_5

1 участник
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