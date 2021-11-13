Москва
Ищу интересных людей для общения
пообщаться
Ищу дружбу. Пообщаться, а дальше как пойдет)
От пользователя @borodin21171
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Позагорать на пляже Серебряного бора
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Да, найти друга
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Ищу пидружку 🦋
Москва → Другое
Я хочу выпить кофе,пообщаться
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Прогуляться по Ботаническому саду)
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!