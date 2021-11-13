Ищу дружбу. Пообщаться, а дальше как пойдет)

От пользователя @borodin21171

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!