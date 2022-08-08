Москва
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

фото пользователя Fox_fyr
собрать компанию

От пользователя @Fox_fyr

12 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя LidiMart
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя Viktoria84
Москва → Другое

Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

маленькое фото пользователя AlenkaAS
Москва → Другое

У кого тоже нет планов на нг?)

маленькое фото пользователя christinaa4
Москва → Другое

Девкиии, я за любой кипишь

маленькое фото пользователя Daria19
Москва → Другое

Найти новые знакомства, общение

маленькое фото пользователя Cherry
Москва → Другое

Ищю подруг..🙂добро позитив👋

маленькое фото пользователя Kseniaa
Москва → Другое

Слетать в путешествие

маленькое фото пользователя Magno
Москва → Другое

Хочу погулять и в бар

маленькое фото пользователя Yuliya93
Москва → Другое

Сходить в кино или в рестик

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!