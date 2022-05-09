Москва
Ищу единомышленников
прогуляться, перекусить
От пользователя @David2010
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Рина, 25 лет., Москва
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Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок
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Просто по душам
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