прогуляться, перекусить

От пользователя @David2010

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Поиграть в компьютерные игры

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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