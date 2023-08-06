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Москва
Ищу душевные интересные знакомства 🖤

фото пользователя Alysy
прогуляться, перекусить

Хочется найти своих людей, на долго. Посещение интересных мест, путешествия, природа, пикник, творчество (фото, видео), ролики, коньки, рестораны, бары, общение, создание, созидание…

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20 участников
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