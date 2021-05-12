Ищу близкого по духу человека, с которым можно поговорить обо всем

От пользователя @Esther

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Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

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