Для общения/прогулок/интересного времяпровождения /совместного отдыхать и тому подобное )))

От пользователя @Ola_Ola

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Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Погулять по городу

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