Москва
Ищу друзей/подруг
прогуляться, перекусить
Для общения/прогулок/интересного времяпровождения /совместного отдыхать и тому подобное )))
От пользователя @Ola_Ola
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