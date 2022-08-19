Ищу друзей/компанию для прогулок, тусовок, настолок, общения и других всевозможных интересных штук)

От пользователя @Stepan

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Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Завести новых друзей для прогулок

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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