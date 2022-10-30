прогуляться, перекусить

От пользователя @19nata68

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!