Москва
Ищу друзей пообщаться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dmitrii1v3
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сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
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Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
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Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
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Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
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