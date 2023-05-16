прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitrii1v3

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Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

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