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От пользователя @RuDik

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Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

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