прогуляться, перекусить

От пользователя @KristinaSherry

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

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