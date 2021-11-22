Москва
Ищу друзей, для общения

фото пользователя Masha87
пообщаться

От пользователя @Masha87

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Sofffia
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу друзей 🦋

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

покататься на великах)

маленькое фото пользователя Nika_deliche
Москва → Другое

Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

маленькое фото пользователя Eva_Forever
Москва → Другое

Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!