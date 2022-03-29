Москва
Ищу друзей

фото пользователя Attack
прогуляться, перекусить

У меня мало друзей. Ну, хочу, чтобы стало их немного. Ну, больше. Думаю. Вы напишите мне.

От пользователя @Attack

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