Москва
Ищу друзей
прогуляться, перекусить
У меня мало друзей. Ну, хочу, чтобы стало их немного. Ну, больше. Думаю. Вы напишите мне.
От пользователя @Attack
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