пообщаться

От пользователя @anek

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Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

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