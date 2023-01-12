Москва
Ищу друзей
пообщаться
От пользователя @Zhannel
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
Сходить на интересное мероприятие
Москва → Другое
Пока просто пообщаться
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Сходить на квиз (никогда не была) 🤓
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
познакомиться
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!