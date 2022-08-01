Москва
Ищу друзей
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От пользователя @No_name_no
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Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
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Просто поболтать о разном
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Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
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Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
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Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
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Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
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Ищу друзей
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
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