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От пользователя @No_name_no

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Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

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