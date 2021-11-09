другое

От пользователя @Merilla

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Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Поиграть в настольный теннис

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

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