Москва
Ищу друзей👋👋👋
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От пользователя @Merilla
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Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
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Пошли в телегу, поболтаем? 😉
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Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
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